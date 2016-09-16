22:48 16 сентября | ФУТБОЛ — Франция

Кавани оформил покер за 34 минуты

0
0
0
1

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани оформил покер в первом тайме гостевого матча 5-го тура чемпионата Франции против "Кана". Уругвайский форвард забил четыре мяча за 34 минуты. Один из голов форвард забил с пенальти.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Кокошка столько же положит. Легко. За сезон. Наш суперталант. Гордость России. Народное достояние. Бугагага.

23:13 16 сентября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ