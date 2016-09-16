Кавани оформил покер за 34 минуты

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани оформил покер в первом тайме гостевого матча 5-го тура чемпионата Франции против "Кана". Уругвайский форвард забил четыре мяча за 34 минуты. Один из голов форвард забил с пенальти.