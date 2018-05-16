01:45 | Футбол — Франция

Кавани назвал команду мечты

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Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани в эфире Téléfoot составил свою команду мечты. В свой состав он включил себя и еще 3 игроков парижан, а также двух соотечественников. Полностью команда выглядит следующим образом: Фернандо Муслера, Тома Менье, Джорджо Кьеллини, Диего Годин, Марселу, Н'Голо Канте, Марко Верратти, Андрес Иньеста, Неймар, Лионель Месси и Эдинсон Кавани.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Igrok Igorek

Он команду мечтА по-русски называл, что ли, раз такая плохая грамматика?

06:47

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