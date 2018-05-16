Кавани назвал команду мечты

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани в эфире Téléfoot составил свою команду мечты. В свой состав он включил себя и еще 3 игроков парижан, а также двух соотечественников. Полностью команда выглядит следующим образом: Фернандо Муслера, Тома Менье, Джорджо Кьеллини, Диего Годин, Марселу, Н'Голо Канте, Марко Верратти, Андрес Иньеста, Неймар, Лионель Месси и Эдинсон Кавани.
📸 | Cavani's Dream XI: pic.twitter.com/Hw9Y3WCgwR– La Senyera (@LaSenyera) 15 мая 2018 г.
- Неймар Сантос
- Джорджо Кьеллини
- Лионель Месси
- Диего Годин
- Эдинсон Кавани
- Андрес Иньеста
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Фернандо Муслера
- Марселу Виейра
- Марко Верратти
- Н`Голо Канте
- Тома Менье
Igrok Igorek
Он команду мечтА по-русски называл, что ли, раз такая плохая грамматика?
06:47