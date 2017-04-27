Кавани, Ляказетт, Силва и Верратти - претенденты на звание лучшего игрока сезона во Франции

Профсоюз футболистов Франции (UNFP) объявил четырех претендентов на звание лучшего игрока сезона в лиге 1. Как сообщает пресс-служба UNFP, на почетное звание претендуют Эдинсон Кавани и Марко Верратти из "ПСЖ", форвард "Лиона" Александр Ляказетт и полузащитник "Монако" Бернарду Силва.

За звание лучшего вратаря сезона поборются Антони Лопеш ("Лион"), Даниэль Субашич ("Монако"), Батист Рейне ("Дижон") и Кевин Трапп ("ПСЖ").

На титул лучшего молодого игрока сезона претендуют Тома Лемар и Кильян Мбаппе из "Монако", полузащитник "Ниццы" Вилан Сиприен и хавбек "ПСЖ" Адриен Рабьо.

Победители будут объявлены в конце сезона на специальной церемонии. В голосовании участвуют игроки и тренеры клубов.