Кавани летом может уйти из "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани рассматривает возможность ухода из клуба после завершения сезона-2017/18, сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, 30-летний форвард может пойти на такой шаг из-за конфликта с партнером по команде Неймаром. Издание утверждает, что интерес к уругвайцу проявляет "Ювентус".

17 января Неймар подвергся обструкции со стороны фанатов парижан во время матча чемпионата Франции против "Дижона" (8:0). Он оформил покер, реализовав пенальти и не позволив отличиться Кавани. Если бы уругваец поразил ворота соперника, он мог побить рекорд Златана Ибрагимовича по количеству голов за клуб (156).

Напомним, до перехода в "ПСЖ" в 2013 году Кавани выступал в Италии за "Палермо" и "Наполи". Нынешний контракт форварда с парижанами рассчитан до конца сезона-2019/20.