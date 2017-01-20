Каррассо вернулся в строй

Голкипер "Бордо" Седрик Каррассо, пропустивший 2 месяца из-за травмы, сможет принять участие в матче 21-го тура чемпионата Франции против "Тулузы", утверждает L'Equipe. 35-летний француз полностью восстановился от травмы левого колена и уже тренируется в общей группе. В текущем сезоне вратарь, выступающий за аквитанцев с 2009 года, сыграл в 8 матчах, пропустил 6 голов и трижды отыграл на ноль.

- Я еще не решил, будет ли Каррассо в заявке на матч, - отметил главный тренер "Бордо" Жослен Гурвеннек. - Думаю, что не стоит форсировать события. Это была хорошая неделя. Самое главное то, что Седрик чувствует себя хорошо.