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Карлос Бакка: "ПСЖ" вел переговоры со мной"

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Нападающий "Милана" Карлос Бакка подтвердил информацию о переговорах с "ПСЖ". Также он назвал главного тренера парижан Унаи Эмери самым важным человеком в своей карьере.

- Это правда, что "ПСЖ" связывался с моим агентом, но дальше этого дело не зашло, так как у парижан не было мест для игроков, не являющихся гражданами стран ЕС, - цитирует Cadena Ser Бакку. - Поздравляю "ПСЖ" с тем, что они заполучили Унаи Эмери. Он был самым важным тренером в моей карьере. В будущем я хотел бы поработать с ним снова, но сейчас я сосредоточен только на "Милане".

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