Карло Анчелотти: "Верратти хотел не в "Барселону", а улучшенный контракт. Уж я-то его знаю"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "ПСЖ" отметил, что желание полузащитника Марко Верратти перейти в "Барселону" – это попытка выбить более выгодный контракт. Напомним, что итальянский специалист работал в парижском клубе с хавбеком.

- Я не люблю такое поведение игроков, - цитирует Football Espana Анчелотти. - Многие хотят покинуть свои клубы, когда открывается трансферное окно. Но я не знаю, хотят они этого или хотят улучшить условия своего контракта. Верратти? Он хотел улучшенный контракт. Уж я-то хорошо его знаю!