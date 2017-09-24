Карло Анчелотти: "Расстался с "ПСЖ" в не лучших отношениях"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти признался, что хотел бы иначе расстаться с "ПСЖ". Итальянец покинул французский клуб в 2013 году, перейдя тогда в "Реал".

– Отношения были не лучшими, – цитирует Le Figaro Анчелотти. – Я хотел уйти, а клуб хотел, чтобы я остался. У нас были небольшие проблемы. Это было трудное время, отношения с президентом были сложными, но время все решило. Сейчас у нас нормальный контакт. В прошлом сезоне я поздравил его с победой над "Барселоной" со счетом 4:0. Это был фантастический матч. Правда, потом было поражение 1:6. Мне не хватило смелости написать еще одно сообщение. Эта игра перевернула футбольный мир. Как матч между "Миланом" и "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов в 2005 году.