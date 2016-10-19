Карим Бензема: "Слова Олланда? Я считаю, что родители меня хорошо воспитали"

Нападающий "Реала" Карим Бензема ответил на критику в адрес футболистов со стороны президента Франции Франсуа Олланда, который усомнился в интеллектуальных способностях игроков и подчеркнул, что Бензема подает плохой пример молодежи причастностью к различным скандалам. Также форвард выразил надежду, что вернется в сборную Франции.

– Что я могу сказать на слова Олланда? Если я не стану примером для других, пусть будет кто-то еще, – цитирует Le Figaro Бензема. – Я тут играю в футбол, приношу людям радость. Считаю, что родители меня хорошо воспитали.

О сборной говорить бесполезно. Я должен хорошо играть за "Реал" и ждать вызова. Мне важно вернуться в сборную. Надеюсь, это случится в один прекрасный день.