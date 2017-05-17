Карим Бензема: "Ситуация усложняется, когда твое имя упоминают премьер-министр и президент"

Нападающий "Реала" Карим Бензема считает, что его отстранение от сборной Франции могло носить политические причины. После скандала с шантажом Матье Вальбуэна с осуждением Бензема выступили тогдашний премьер-министр Франции Мануэль Вальс и президент страны Франсуа Олланд.

– Возможно, было такое влияние, – цитирует L’Equipe Бензема. – Когда твое имя упоминается премьер-министром и президентом, ситуация усложняется. Я чувствую, что мое имя использовалось для манипуляций не по футбольным причинам. Из меня делали не того, кем я являюсь.