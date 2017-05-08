Капитан "Ниццы" покинет клуб на правах свободного агента

Капитан "Ниццы" Поль Байс после поражения от "Марселя" в 36-м туре чемпионата Франции (1:2) заявил, что летом станет свободным агентом. У 28-летнего француза в конце этого сезона заканчивается контракт.

- Моя ситуация такая, какая есть, - цитирует GFFN Байса. - Я не чувствовал, что руководство клуба хочет, чтобы я остался, но это футбол. Тем не менее, я буду работать на все 100 процентов до конца. Пока мой приоритет - "Ницца", а летом буду искать новый проект. Мяч круглый, хочу максимально использовать оставшееся время с моими друзьями и клубом. Потому что я уважаю всех.