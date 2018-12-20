03:36 | Футбол — Франция

Капитан "Лиона" причастен к мошенничеству в отношении пожилых людей?

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Капитан "Лиона" Набиль Фекир во вторник был заслушан следователем по делу о вымогательстве и мошенничестве, сообщает Le Dauphiné Libéré. 25-летний француз, которым интересуется "Барселона", на данный момент проходит в качестве свидетеля. В центре внимания расследования сумма денег, проходящая через один из банковских счетов игрока.

– Это дело касается мошенничества в отношении пожилых людей. Под подозрением несколько человек. Расследование касается кражи писем и банковских данных, – отметил источник. – На данном этапе расследования имеются доказательства, которые оправдывают Фекира.

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