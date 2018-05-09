Капитан "Ле-Эрбье": "Выход в финал - уже подвиг"

Капитан "Ле-Эрбье" Себастьян Флошон после поражения от "ПСЖ" в финале Кубка Франции (0:2) отметил, что не имеет никаких сожалений. По его словам, выход в финале для его клуба - это уже подвиг.

- Нет никаких сожалений, - цитирует L'Equipe Флошона. - Стоит поздравить команду. Мы знали, что "ПСЖ" - это гора, мы сражались как могли. Игроки отдали все силы. Гордимся собой. Финал - это уже подвиг. Если бы мы выиграли этот матч, то стали бы легендами. Счастливы, что доставили большую радость всей Венде.