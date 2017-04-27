Кандидат в президенты Франции сыграл в футбол

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон посетил центр адаптации мигрантов через спорт. Он встретился с участниками программы адаптации, которые занимаются футболом. В рамках встречи Макрон сыграл с ними в футбол, о чем рассказал в своем "Твиттере".
Макрон вместе с Марин Ле Пен вышел во второй тур президентских выборов во Франции, который пройдет 7 мая.
Plat du pied, sécurité. pic.twitter.com/qnteLRpsjx– Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 27 апреля 2017 г.
баламошка
Видео точно снято в Европе?
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lavric999
Очко свое тренирует!
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