21:18 | ФУТБОЛ — Франция

Кандидат в президенты Франции сыграл в футбол

0
0
0
0
2

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон посетил центр адаптации мигрантов через спорт. Он встретился с участниками программы адаптации, которые занимаются футболом. В рамках встречи Макрон сыграл с ними в футбол, о чем рассказал в своем "Твиттере".

Макрон вместе с Марин Ле Пен вышел во второй тур президентских выборов во Франции, который пройдет 7 мая.

0
0
0
0
2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Видео точно снято в Европе?

21:30

lavric999

Очко свое тренирует!

21:29