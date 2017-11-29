"Кан" забыл своего игрока в раздевалке после матча со "Страсбуром"

Невероятная история случилась вчера после матча 15-го тура чемпионата Франции между "Страсбуром" и "Каном" (0:0). "Викинги" забыли на стадионе своего полузащитника Исмаэля Дьоманде.

- Я вышел со стадиона, но не увидел нас автобус, - цитирует RMC Дьоманде. - У меня не было паники. Я позвонил администратору и оказалось, что они уехали без меня. Я разговаривал с Идриссом Саади (игрок "Страсбура". - Прим. "СЭ") и ждал, что мне сообщат, когда приедет автобус. Затем выхожу, а он уже уехал. К счастью, команда не улетела без меня. Меня дождались в аэропорту, но это сумасшедшая история.