"Кан" выбил "Лион" из Кубка Франции

"Кан" в четвертьфинале Кубка Франции обыграл "Лион" на своем поле - 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник Исмаэль Дьоманде.

В полуфинале "Кан" встретися с "ПСЖ". Другую пару составили два аутсайдера 3-го дивизиона - "Шамбли" и "Ле Эрбье".

Напомним, "Лион" является соперником ЦСКА по 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 8 марта в Москве, ответный - 15 марта в Лионе.

Кубок Франции

1/4 финала

"Кан" - "Лион" - 1:0 (0:0)

Гол: Дьоманде, 77 (1:0).

"Кан": Самба, Санко, Джикю, Гильбер, Фере, Дьоманде, Авуну, Петерс (Деминге, 90+2), Роделен, Базиль (Ставицки, 59), Сантини (Кривелли, 58).

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Тете, Диакаби (Морель, 46), Марсал, Депай (Траоре, 71), Ферри (Ндомбеле, 81), Тузар, Ауа, Корне, Маолида.

Предупреждения: Фере, 58. Кривелли, 62. Морель, 64. Марсал, 76. Петерс, 86.

Судья: Готье.

1 марта. Кан. Стадион Michel d'Ornano.