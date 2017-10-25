03:25 | Футбол — Франция

"Кан" и "Монпелье" вышли в 1/8 Кубка французской лиги


"Кан" в гостях обыграл "Лорьян" (1:0) и вышел в 1/8 финала Кубка французской лиги. Единственный гол забил нападающий Кристиан Куаку. В еще одном матче "Монпелье" обыграл "Генгам" на выезде - 2:0.

Кубок французской лиги

1/16 финала

"Лорьян" - "Кан" - 0:1 (0:1)

Гол: Куаку, 43 (0:1).

Судья: Абед.

24 октября. Лорьян. Стадион "Stade Yves Allainmat".

"Генгам" - "Монпелье" - 0:2 (0:1)

Голы: Камара, 20 (0:1). Нинга, 71 (0:2).

Судья: Мийо.

24 октября. Генгам. Стадион "Stade du Roudourou".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/france/cup/2017-2018/playoff/

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