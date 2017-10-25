"Кан" и "Монпелье" вышли в 1/8 Кубка французской лиги

"Кан" в гостях обыграл "Лорьян" (1:0) и вышел в 1/8 финала Кубка французской лиги. Единственный гол забил нападающий Кристиан Куаку. В еще одном матче "Монпелье" обыграл "Генгам" на выезде - 2:0.
Кубок французской лиги
1/16 финала
"Лорьян" - "Кан" - 0:1 (0:1)
Гол: Куаку, 43 (0:1).
Судья: Абед.
24 октября. Лорьян. Стадион "Stade Yves Allainmat".
"Генгам" - "Монпелье" - 0:2 (0:1)
Голы: Камара, 20 (0:1). Нинга, 71 (0:2).
Судья: Мийо.
24 октября. Генгам. Стадион "Stade du Roudourou".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/cup/2017-2018/playoff/