"Кан" и "Монпелье" вышли в 1/8 Кубка французской лиги

"Кан" в гостях обыграл "Лорьян" (1:0) и вышел в 1/8 финала Кубка французской лиги. Единственный гол забил нападающий Кристиан Куаку. В еще одном матче "Монпелье" обыграл "Генгам" на выезде - 2:0.

Кубок французской лиги



1/16 финала

"Лорьян" - "Кан" - 0:1 (0:1)



Гол: Куаку, 43 (0:1).



Судья: Абед.



24 октября. Лорьян. Стадион "Stade Yves Allainmat".

"Генгам" - "Монпелье" - 0:2 (0:1)



Голы: Камара, 20 (0:1). Нинга, 71 (0:2).



Судья: Мийо.



24 октября. Генгам. Стадион "Stade du Roudourou".