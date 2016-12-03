"Кан" и "Дижон" забили друг другу по три гола

"Кан" и "Дижон" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Франции со счетом 3:3. Отметим, что гости с 31-й минуты играли в меньшинстве.

Чемпионат Франции

Лига 1

16-й тур

"Кан" – "Дижон" – 3:3 (3:1)

Голы: Сантини, 24 (1:0). Лис Мелу, 26 (1:1). Сантини, 37 (2:1). Карамо, 43 (3:1). Диони, 59 (3:2). Яхья, 80 – в свои ворота (3:3).

"Кан": Реле, Яхья, Да Силва, Гильбер (Себ, 78), Бесса, Фере, Делаплас, Адеоти, Роделен, Сантини (Макенго, 80), Карамо (Базиль, 79).

"Дижон": Рейне, Варро, Лотьес, Муту, Абдельхамид (Рюфли, 46), Шафик, Абед, Марье, Лис Мелу (Саммаритано, 75), Жулиу Тавареш, Диони (Гасьен, 87).

Предупреждения: Роделен, 28. Муту, 29. Яхья, 48. Рюфли, 51. Абед, 56. Сантини, 60. Делаплас, 77.

Удаление: Муту, 31.

Судья: Морейра.

Кан. Стадион "Michel-d'Ornano".