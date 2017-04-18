Камиль Глик: "В детстве врач сказал, что шансов выжить у меня мало"

Защитник "Монако" Камиль Глик рассказал, что в детстве был близок к смерти. Также он признался, что в юные годы играл на позиции вратаря.

- Когда я был еще совсем ребенком, у меня обнаружили порок сердца, - цитирует пресс-служба УЕФА Глика. - Врач сказал бабушке, что шансов выжить у меня мало. Позже он рассказал, что от этого недуга восстанавливается один ребенок из двадцати. Сделало ли это меня сильнее? В этом нет никаких сомнений. Такие невзгоды закаляют любого человека психологически.

Два сезона я был вратарем, но это вышло случайно. В юношеской команде наш кипер сломал руку, и меня поставили в ворота, поскольку я был одним из самых высоких. Поначалу мне было это по душе, но тренеры уговорили меня сменить амплуа.