Камиль Глик: "Главное для "Монако" – выиграть чемпионат Франции"

Защитник "Монако" Камиль Глик заявил, что для его команды в этом сезоне главной задачей является победа в чемпионате Франции. На данный момент монегаски лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя, "ПСЖ", на 3 очка.

- Главное в этом сезоне – выиграть чемпионат Франции, - цитирует пресс-служба УЕФА Глика. - У нас хорошие шансы, все в наших руках. Остался последний шаг, до решающих матчей два месяца. Никак нельзя упустить такую возможность, об этом все мы говорим постоянно.

Я всегда мечтал о Лиге чемпионов и наконец выступаю в ней. В своем дебютном сезоне играю в четвертьфинале – путешествие получается очень увлекательным.

Нужно много работать, чтобы играть за команду, которая показывает такой атакующий футбол. Лига чемпионов требует максимальной концентрации, ведь против тебя играют топ-футболисты. Когда выступаешь на таком уровне, вся команда должна очень хорошо обороняться.

Напомним, завтра "Монако" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграет с дортмундской "Боруссией". Игра начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Первый матч, состоявшийся на прошлой неделе в Дортмунде, завершился победой монегасков (3:2).