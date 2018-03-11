Как болельщики "Лилля" выясняли отношения с игроками "Монпелье". Видео

Фанаты "Лилля" вырвались на поле после финального свистка в матче 29-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (1:1). Болельщики недовольны положением дел, что и хотели обсудить в агрессивной манере с игроками. На данный момент "доги" занимают предпоследнее место в лиге.
Фанаты "Лилля" вырвались на поле после матча с "Монпелье" //
Генеральный менеджер "Лилля": "Не намерены терпеть такое поведение фанатов" //
Тренер "Лилля": "Зря фанаты считают, что физическое давление на игроков улучшит результаты"
Last night, Lille fans attacked their own players during a pitch invasion after the relegation-threatened club drew to Montpellier. pic.twitter.com/KPCiRrt6nH– Get French Football (@GFFN) 11 марта 2018 г.
детлеф
100 лет во Франции запретить проводить международные соревнования.
13:59