Как болельщики "Лилля" выясняли отношения с игроками "Монпелье". Видео

Фанаты "Лилля"​ вырвались на поле после финального свистка в матче 29-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (1:1). Болельщики недовольны положением дел, что и хотели обсудить в агрессивной манере с игроками. На данный момент "доги" занимают предпоследнее место в лиге.

Фанаты "Лилля" вырвались на поле после матча с "Монпелье" //

Генеральный менеджер "Лилля": "Не намерены терпеть такое поведение фанатов" //

Тренер "Лилля": "Зря фанаты считают, что физическое давление на игроков улучшит результаты"