12:48 | Футбол — Франция

Как болельщики "Лилля" выясняли отношения с игроками "Монпелье". Видео

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Фанаты "Лилля"​ вырвались на поле после финального свистка в матче 29-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (1:1). Болельщики недовольны положением дел, что и хотели обсудить в агрессивной манере с игроками. На данный момент "доги" занимают предпоследнее место в лиге.

Фанаты "Лилля" вырвались на поле после матча с "Монпелье" //
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