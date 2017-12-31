Кадр дня. Подозрительный игрок детской команды "ПСЖ"

Детская команда "ПСЖ", приехавшая в Испанию на турнир La Liga Promises, попала под подозрения в обмане. Причиной стал 20-й номер парижан Битшиабу Эль-Шадаи, который габаритами существенно отличается от своих сверстников. Некоторые участники турнира подвергли под сомнения, что игрок действительно 2005 года рождения, о чем говорят документы.

The PSG U12’s team...no way number 20 is under 12 years old 😱😂 pic.twitter.com/zg7iezPITr – ODDSbible (@ODDSbible) 30 декабря 2017 г.