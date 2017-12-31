01:40 | Футбол — Франция

Кадр дня. Подозрительный игрок детской команды "ПСЖ"

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Детская команда "ПСЖ", приехавшая в Испанию на турнир La Liga Promises, попала под подозрения в обмане. Причиной стал 20-й номер парижан Битшиабу Эль-Шадаи, который габаритами существенно отличается от своих сверстников. Некоторые участники турнира подвергли под сомнения, что игрок действительно 2005 года рождения, о чем говорят документы.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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knyaz boltconskiy

Да многие через это проходили.У Дзагоева с Кокориным спросите.

02:08

iipetroff

скорее 12 лет в футболе)))

01:58