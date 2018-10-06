"Извини, мой принц". Мбаппе обыграл ребенка. Видео

Форвард "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе разместил в Инстаграме видео того, как он играется с ребенком и внезапно применяет финт.

- Извини, мой принц, - написал француз.

19-летний Кильян Мбаппе - двукратный чемпион Франции, обладатель Кубка и Суперкубка страны, чемпион мира-2018. В нынешнем сезоне он в шести матчах за парижан забил шесть мячей при трех голевых передачах.

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