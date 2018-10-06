00:17 | Футбол — Франция

"Извини, мой принц". Мбаппе обыграл ребенка. Видео

Обсудить
0

Форвард "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе разместил в Инстаграме видео того, как он играется с ребенком и внезапно применяет финт.

- Извини, мой принц, - написал француз.

19-летний Кильян Мбаппе - двукратный чемпион Франции, обладатель Кубка и Суперкубка страны, чемпион мира-2018. В нынешнем сезоне он в шести матчах за парижан забил шесть мячей при трех голевых передачах.

Все о чемпионате Франции - здесь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorry my Prince 👑😎 @melsi_____

Публикация от Kylian Mbappé (@k.mbappe) 5 Окт 2018 в 1:22 PDT

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/france/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...