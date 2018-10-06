"Извини, мой принц". Мбаппе обыграл ребенка. Видео

Форвард "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе разместил в Инстаграме видео того, как он играется с ребенком и внезапно применяет финт.
- Извини, мой принц, - написал француз.
19-летний Кильян Мбаппе - двукратный чемпион Франции, обладатель Кубка и Суперкубка страны, чемпион мира-2018. В нынешнем сезоне он в шести матчах за парижан забил шесть мячей при трех голевых передачах.
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Sorry my Prince 👑😎 @melsi_____
Публикация от Kylian Mbappé (@k.mbappe) 5 Окт 2018 в 1:22 PDT
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