Источник: Владелец "Монако" Рыболовлев сам пришел на допрос в полицию

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, являющийся владельцем "Монако", во вторник сам пришел на допрос в полицию. 51-летний бизнесмен подозревается в коррупции и финансовых махинациях.

- Господин Рыболовлев сегодня в первой половине дня сам пришел в полицию, куда был вызван на допрос, - сказал Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией. - В настоящее время допрос продолжается, по его завершении будет принято решение, задерживать или нет.

Напомним, Рыболовлев приобрел "Монако" в декабре 2011 года. Монегаски стали чемпионами Франции в сезоне-2016/2017.

"Монако" занимает предпоследнее место в чемпионате Франции: после 12 туров монегаски набрали 7 очков.

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