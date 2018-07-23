Источник: Витселя предлагали "ПСЖ", "Бернли" и "Боруссии"

Кроме дортмундской "Боруссии", у полузащитника "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Акселя Витселя есть и другие варианты. По данным Euro United, представители игрока предлагали его услуги также "ПСЖ" и "Бернли".

Ранее сообщалось, что клуб из Дортмунда готов заплатить за него 20 миллионов евро. 29-летний бельгиец "Тяньцзинь Цюаньцзянь" с 2017 года. Его контракт с китайским клубом рассчитан до конца декабря 2019 года. По данным transfermarkt.de, трансферная стоимость хавбека составляет 18 миллионов евро. До этого полузащитник также выступал за "Зенит".