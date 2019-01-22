Источник: Сала ранее летал пропавшим самолетом, у него был сомнения в его безопасности

Форвард Эмилиано Сала, который был на борту пропавшего самолета, ранее уже летал этим же самолетом из Кардиффа в Нант, сообщает французский журналист Давид Фелиппо.

Также журналист сообщил, что у аргентинца были опасения по поводу безопасности самолета, о чем он рассказал бывшему партнеру по "Нанту" Николя Паллуа. Футболист отметил, что во время перелета были проблемы.

28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем. Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом.

Самолет с новичком "Кардиффа" пропал над Ла-Маншем. Что об этом известно