Источник: Рыболовлев вернулся в Москву

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, являющийся владельцем "Монако", вернулся в Москву, сообщает "Интерфакс". 51-летний бизнесмен был освобожден под условие судебного контроля.

- Рыболовлев в настоящее время находится в Москве, - цитирует "Интерфакс" представителя бизнесмена Дмитрия Чечкина. - Он освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако и он не ограничен в перемещениях.

Напомним, 6 ноября Рыболовлев был задержан в Монако по запросу прокуратуры этого княжества и отпущен на следующий день. Его обвинили в коррупции и оказании влияния на должностных лиц.

Напомним, россиянин приобрел "Монако" в декабре 2011 года. Монегаски стали чемпионами Франции в сезоне-2016/2017.

"Монако" занимает предпоследнее место в чемпионате Франции: после 12 туров монегаски набрали 7 очков.

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