Источник: Неймар и Мбаппе - самые дорогие футболисты планеты

Аудиторская компания KPMG в рамках проекта Football Benchmark провела оценку текущей трансферной стоимости самых дорогих футболистов планеты. Первое место в этом рейтинге занял форвард "ПСЖ" Неймар, которого оценили в 229,1 миллиона евро.

Вторым в списке стал его одноклубник Кильян Мбаппе – 215 миллионов евро, а замкнул тройку нападающий "Барселоны" Лионель Месси – 203,3 миллиона евро.

Далее в первой десятке расположились нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах (168,3 миллиона), форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн (151,1 миллиона), полузащитник "Челси" Эден Азар (148,2 миллиона), хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брейне (129,4 миллиона), нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн (125, 6 миллиона), Поль Погба (119,3 миллиона) из "Манчестер Юнайтед" и полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью (118,2 миллиона).

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду стал лишь 12-м – 107,3 миллиона евро.