Источник: Мбаппе потребовал у "ПСЖ" оплату личного самолета и контракт на 55 миллионов евро

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе в ходе переговоров о трансфере в парижский клуб предъявлял очень высокие требования к условиям сделки. Данные о запросах француза, который летом 2017 года перебрался в Париж из "Монако" опубликовал Mediapart со ссылкой на Football Leaks.

Мбаппе якобы хотел стать самым высокооплачиваемым игроком "Монако" и зарабатывать 8 миллионов евро в год. Предложения ему сделали "ПСЖ" и "Реал". Парижане готовы были заплатить за Мбаппе 180 миллионов евро, а "Реал" – 214 миллионов. Сам игрок предпочел "ПСЖ", а известный агент Жорже Мендеш, который также причастен к сделке, получил пять процентов от сделки.

Также за пять лет контракта Мбаппе потребовал у "ПСЖ" 55 миллионов евро. Причем пять миллионов сразу в виде подписных, а остальная сумма должна быть распределена по сезонам. Кроме того, Мбаппе попросил у парижского клуба сделать его самым высокооплачиваемым игроком, если он возьмет "Золотой мяч". Среди требований фигурирует и личный вертолет, а также оплата 50 часов пользования частным самолетом в год. "ПСЖ" также доплачивает Мбаппе 30 тысяч евро каждый месяц на оплату услуг трех помощников игрока. Помимо этого Мбаппе запросил у "ПСЖ" компенсацию на тот случай, если клуб будет исключен из Лиги чемпионов за нарушение финансового fair-play.