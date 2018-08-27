Источник: Анри откажется возглавить "Бордо"

Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри, скорее всего, откажется от предложения стать главным тренером "Бордо", сообщает Sky Sports. Причины такого решения не уточняются.

Ранее сообщалось, что специалист готов возглавить команду в том случае, если ему выделят деньги на усиление состава. Напомним, на прошлой неделе Густаво Пойет был отстранен от работы с "Бордо" из-за критики руководства по поводу продажи нападающего Гаэтана Лаборда.

Анри работал помощником Роберто Мартинеса в сборной Бельгии. Команда на ЧМ-2018 завоевала бронзовые медали. Ранее сообщалось, что француз возглавит "Астон Виллу", но клуб принял решение оставить на посту тренера Стива Брюса.