Испанцы не отправляеют в "ПСЖ" трансферный лист Неймара. Крайний срок - 18 августа

Королевская футбольная федерация Испании до сих пор не отправила Федерации футбола Франции международный трансферный сертификат форварда Неймара после его перехода из "Барселоны" в "ПСЖ". И именно это, вероятно, помешает бразильскому новичку дебютировать в парижском клубе и во 2-м туре чемпионата Франции.

В воскресенье столичная команда играет в Генгаме, где распродали все места на стадионе через несколько часов после того как стало известно о переходе Неймара. Как сообщила французская лига, если формальности не будут соблюдены к вечеру четверга, "ПСЖ" не сможет заявить Неймара, и он пропустит еще одну игру.

Руководители каталонского клуба и испанской лиги возмущены тем, что "ПСЖ" выкупил контракт бразильца на "катарские деньги" – за прописанную сумму отступных в 222 миллиона евро. Они видят в этом злостное нарушение финансового fair play и решили тянуть время с заявкой звезды в чемпионат Франции как можно дольше, утверждает L’Equipe.

По информации издания, при этом после 18 августа международный сертификат придет автоматически. Пока же руководство французской лиги готово обратиться в ФИФА, чтобы ускорить процесс.