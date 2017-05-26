"Интер" хочет приобрести Ди Марию

Руководство "Интера" предложило "Пари Сен-Жермен" 50 миллионов евро за 29-летнего Анхеля Ди Марию, сообщает LaCorrieradelloSport. Ранее сообщалось, что аргентинцем также интересуются "Барселона" и "Ювентус".

Комментируя сообщение о намерении "Интера", французская Le Figaro выражает мнение, что трансфер Ди Марии возможен в рамках сделки между двумя клубами. Ведь несколько дней назад "ПСЖ" направил сине-черным предложение о приобретении за 55 миллионов евро 28-летнего хорватского полузащитника Ивана Перишича.

Чтобы не нарушать требования финансового fair play, миланскому клубу надо не только покупать, но и продавать. Его руководство готово расстаться как раз с Перишичем. Однако хорват, как утверждает La Gazetta dello Sport, хотел бы перебраться в английскую, а не французскую лигу. Да и "Интер" ждет выгодного предложения от какого-нибудь английского гранда.

Приобретенный китайской компанией Suning, он развернул активные действия по укреплению состава. Согласно телеканалу Premium Sport, сине-черные готовы уплатить 70 миллионов евро "Роме" за 24-летнего защитника Антонио Рюдигера и 29-летнего полузащитника Раджу Наингголана. "Рома" отказала, но может пересмотреть свою позицию в случае 100-миллионнного предложения. (Александр ПРОСВЕТОВ)