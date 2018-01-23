Игроки "ПСЖ" конфликтуют с помощником Эмери

По информации Le Parisien, игроки "ПСЖ" находятся в плохих отношениях с помощником главного тренера команды Унаи Эмери – Хуаном Карседо. Футболисты недовольным тем, как специалист относится к ним и его методами работы.
Отмечается, что в команде есть серьезный конфликт между тренерским штабом и игроками. Также есть разногласия между бразильскими и аргентинскими футболистами. На данный момент "ПСЖ" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая "Лион" на 8 очков.
Felix BARSA
Денежные мешки, дутая команда!
17:02
shpasic
помощничешка!
17:02
баламошка
Игрочишки наглоротые.
16:43