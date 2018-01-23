16:36 | Футбол — Франция

Игроки "ПСЖ" конфликтуют с помощником Эмери

3

По информации Le Parisien, игроки "ПСЖ" находятся в плохих отношениях с помощником главного тренера команды Унаи ЭмериХуаном Карседо. Футболисты недовольным тем, как специалист относится к ним и его методами работы.

Отмечается, что в команде есть серьезный конфликт между тренерским штабом и игроками. Также есть разногласия между бразильскими и аргентинскими футболистами. На данный момент "ПСЖ" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая "Лион" на 8 очков.

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Felix BARSA

Денежные мешки, дутая команда!

17:02

shpasic

помощничешка!

17:02

баламошка

Игрочишки наглоротые.

16:43