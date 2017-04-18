Игроки и врач "Лиона" дали показания в прокуратуре

Прокурор Бастии Николя Бессон подтвердил, что его ведомство ведет расследование инцидентов на матче 33-го тура чемпионата Франции между "Бастией" и "Лионом". Игра была сорвана из-за вторжения на поле фанатов корсиканской команды, которые атаковали футболистов "Лиона".

– Два вратаря "Лиона" Лопеш и Горжелен, а также Матета дали показания в прокуратуре, – цитирует AFP Бессона. – Также мы услышали врача "Лиона", полузащитника Ферри. Засвидетельствовали наличие ссадин, царапин, синяков, но никто не получил травм, которые могли бы помешать дальше играть. Все возобновили тренировки. Хочу отметить ответственное отношение врача "Лиона", который не стал подливать масла в огонь.

Я сожалею об этих инцидентах. Делом занимается Управление общественной безопасности. Мы должны действовать быстро и решительно, но без лишней спешки. Нужно найти конкретных виновных.