Игроки "Бордо" отказывались тренироваться из-за отстранения Пойета от работы

Утренняя тренировка "Бордо" началась с опозданием на час из-за проблем с главным тренером. Как сообщает L’Equipe, футболисты отказывались начинать занятия, поскольку президент клуба Стефан Мартен отстранил от работы главного тренера Густаво Пойета, пригрозившего накануне уйти в отставку из-за продажи Гаэтана Лаборда в "Монпелье" без его разрешения.

Мартен отстранил от работы Пойета, что возмутило футболистов. Президенту пришлось лично уговаривать игроков приступить к занятиям. Их проводил тренер по физподготовке Эрик Бедуэ.