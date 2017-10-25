Игрок "Марселя": "Я провоцировал Неймара, чтобы он заработал удаление"

Полузащитник "Марселя" Андре-Франк Замбо рассказал о том, что его задачей в матче 10-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ" (2:2) было вывести из себя форварда Неймара. Игрок получил два предупреждения - на 85-й и 87-й минутах. После этой встречи бразилец остался недоволен судейством.

- Моя роль - провоцировать Неймара, - цитирует L'Equipe Замбо. - Тренер сказал мне: "Он игрок с огромным талантом, но его можно вывести из себя". Это было нашей с Флорианом Товеном тактикой. Мы не должны были кого-то травмировать, а просто вынудить его ошибаться.

Two yellow cards in as many minutes - and Neymar is OFF! pic.twitter.com/fZkKDYYU2Y – Goal (@goal) 22 октября 2017 г.

Неймар удален. Приключения "ПСЖ" в Марселе