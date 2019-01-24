02:59 | Футбол — Франция

Игрок "Круа" был удален за жест Эффенберга во время серии пенальти

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Защитник "Круа" Пьер Дервиль был удален во время серии пенальти в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Мариньян Жиньяк" (0:0, серия пенальти - 4:3). 31-летний француз забил и показал средние пальцы, подняв руки вверх. После этого судья отправил игрока в раздевалку.

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