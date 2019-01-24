Игрок "Круа" был удален за жест Эффенберга во время серии пенальти

Защитник "Круа" Пьер Дервиль был удален во время серии пенальти в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Мариньян Жиньяк" (0:0, серия пенальти - 4:3). 31-летний француз забил и показал средние пальцы, подняв руки вверх. После этого судья отправил игрока в раздевалку.

[#CDF🏆] Pierre Derville🇨🇵, joueur de l'Iris Club de Croix (N2), a été expulsé ce soir suite à ce geste après son tir au but face à Marignane Gignac (N1)... 😅 pic.twitter.com/cAGBYSMfCQ – Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 23 января 2019 г.