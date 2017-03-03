Игрок "Бастии" дисквалифицирован на 3 матча за то, что выбил из рук резервного рефери табло

Дисциплинарный комитет чемпионата Франции рассмотрел инцидент, произошедший в матче 27-го тура лиги 1 между "Бастией" и "Анже". Полузащитник корсиканцев Янник Каюзак был удален за агрессивное поведение в адрес четвертого судьи. Проходя по краю поля, игрок зацепился за табло, которое держал в руках рефери. Футболист бурно отреагировал на это и выбил табло у судьи из рук, за что и был удален в четвертый раз за сезон. Дисциплинарный комитет наложил на Каюзака трехматчевую дисквалификацию.

Cahuzac (Bastia) lleva 3 rojas en 4 partidos. Hoy le expulsaron tras ser sustituido y tirarle el marcador al cuarto árbitro. #Ligue1 pic.twitter.com/ypvAlRKDzz – LigueSphera (@LigueSphera) 25 февраля 2017 г.