Хорхе Вальдано: "Неймар ушел из тени Месси, но встретил Мбаппе"

Бывший гендиректор "Реала" Хорхе Вальдано считает, что Неймар в "ПСЖ" столкнется с серьезной конкуренцией со стороны Кильяна Мбаппе. 18-летний француз получил в этом году премию лучшему молодому игроку Golden Boy.

– Мне кажется, что Мбаппе справедливо получил звание лучшего молодого игрока, – цитирует Onde Cero Вальдано. – Думаю, он станет проблемой для Неймара. Бразилец покинул "Барселону", чтобы уйти из тени Месси, а теперь встретил Мбаппе, который тоже станет значимым игроком своей эпохи.