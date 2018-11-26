Хет-трик Товена принес "Марселю" победу над "Амьеном"

"Марсель" обыграл "Амьен" в матче 14-го тура чемпионата Франции - 3:1. Хет-трик в этой встрече сделал нападающий Флориан Товен. Полузащитник "южан" Димитри Пайет не реализовал пенальти.

"Марсель" набрал 25 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице. Выше расположились "ПСЖ" (42 очка), "Лион" (27), "Монпелье" (26) и "Лилль" (26).

Чемпионат Франции

Лига 1

14-й тур

"Амьен" - "Марсель" - 1:3 (1:1)

Голы: Дибасси, 8 (1:0). Товен, 26 (1:1). Товен, 80 (1:2). Товен, 90+1 (1:3).

Нереализованный пенальти: Пайет, 84 (вратарь)

"Амьен": Гюртнер, Крафт, Гуано, Дибасси, Лефор, Монкондюи, Блен (Гансу, 85), Гнахоре, Мендоса, Годдос, Отеро (Бодмер, 62).

"Марсель": Манданда, Роланду, Рами, Сакаи, Товен, Сансон, Лопес, Сарр, Пайет (Камара, 90), Окампос, Нжи (Жермен, 65).

Предупреждения: Роланду, 14. Монкондюи, 49. Окампос, 72. Лефор, 83.

Судья: Мигельгорри (Франция).

25 ноября. Амьен. Стадион "Stade de la Licorne".