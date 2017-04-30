Хет-трик Товена помог "Марселю" разгромить "Кан"

"Марсель" в гостевом матче 35-го тура чемпионата Франции разгромил "Кан" (5:1). Хет-триком в составе марсельской команды отметился полузащитник Флориан Товен.
Чемпионат Франции
Лига 1
35-й тур
"Кан" - "Марсель" - 1:5 (1:3)
Голы: Товен, 2 (0:1). Лопес, 5 (0:2). Сантини, 9 (1:2). Лопес, 27 (1:3). Товен, 63 (1:4). Товен, 89 (1:5).
"Кан": Веркутр, Яхья, Имору, Да Силва, Себ (Макенго, 54), Фере, Делаплас (Мальбранк, 69), Адеоти, Роделен, Сантини (Бесса, 79), Карамо.
"Марсель": Пеле, Эвра (Дориа, 81), Фанни, Роланду, Сакаи, Венкер, Товен, Сансон, Лопес (Замбо, 68), Гомис, Пайет (Сарр, 79).
Предупреждения: Лопес, 10. Имору, 15. Сакаи, 17. Венкер, 45+1. Роделен, 56. Пеле, 58.
Судья: Делерю.