Хет-трик Плеа позволил "Ницце" обыграть "Метц" и закрепиться на первом месте в лиге 1

В матче 10-го тура чемпионата Франции "Ницца" в гостях обыграла "Метц" со счетом 4:2 без нападающего Марио Балотелли, который травмирован. Хет-трик в составе "Ниццы" оформил Алласан Плеа. Команда с Лазурного берега продолжает лидировать в лиге 1, не зная поражений в нынешнем сезоне чемпионата Франции и выиграв пять последних матчей.

Отметим, что "Ницца" выступает в Лиге Европы в одной группе с "Краснодаром", которому в гостях проиграла со счетом 2:5.

Чемпионат Франции

Лига 1

10-й тур

"Метц" – "Ницца" – 2:4 (1:2)

Голы: Плеа, 12 (0:1). Манджек, 25 (1:1). Плеа, 38 – с пенальти (1:2). Диалло, 69 (2:2). Плеа, 84 (2:3). Сиприен, 90+2 (2:4).

"Метц": Дидиллон, Синьорино, Фалетт, Милан, Ривьере, Коад, Манджек (Диалло, 69), Жуффр (Эн, 79), И.Сарр, Мевлют Эрдинч, Нгюетт (Лежен, 72).

"Ницца": Кардиналь, Данте, Рикарду Перейра, М.Сарр, Беланда, Суке, Эйсерик (Бодмер, 87), Плеа (Донис, 90), Сери, Вальтер, Сиприен.

Предупреждения: Манджек, 54. И.Сарр, 65. Коад, 73. Жуффр, 76.

Судья: Летексье (Франция).