Хет-трик Гомиса помог "Марселю" разгромить "Монпелье"

"Марсель" обыграл "Монпелье" на своем поле в матче 22-го тура чемпионата Франции - 5:1. Три гола в этой встрече на счету форварда Бафетимби Гомиса. Нападающий обошел экс-игрока ПСЖ Златана Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров лиги 1 среди действующих игроков. На его счету теперь 115 мячей, у шведа - 113.

"Марсель" набрал очки впервые за три тура. Этот результат позволил команде выйти на пятое место в турнирной таблице.

Чемпионат Франции

Лига 1

22-й тур

"Марсель" - "Монпелье" - 5:1 (3:0)

Голы: Гомис, 4 (1:0). Гомис, 19 (2:0). Роланду, 38 (3:0). Будебуз, 49 (3:1). Гомис, 77 (4:1). Товен, 88 - с пенальти (5:1).

"Марсель": Пеле, Эвра (Дориа, 72), Фанни, Роланду, Сакаи, Венкер, Кабелла, Товен, Лопес (Сансон, 77), Замбо, Гомис (Сарр, 85).

"Монпелье": Пьоннье, Илтон, Руссийон, Реми, Мукьеле (Покорны, 82), Сессеньон, Будебуз, Лан, Скири (Пасси, 81), Мунье (Камара, 82), Иконе.

Предупреждения: Дориа, 80. Сессеньон, 86.

Удаление: Реми (Монпелье), 87.

Судья: Шапрон.

27 января. Марсель. Стадион Velodrome.