Хет-трик Фалькао помог "Монако" разгромить "Дижон"

В матче 2-го тура чемпионата Франции "Дижон" на своем поле уступил "Монако" – 1:4. Хет-трик оформил Радамель Фалькао. Еще один мяч ударом через себя забил Жемерсон. Для монегасков победа стала второй подряд на старте сезона. "Дижон" идет на последнем месте.

Чемпионат Франции

Лига 1

2-й тур

"Дижон" – "Монако" – 1:4 (1:3)

Голы: Фалькао, 3 (0:1). Жемерсон, 25 (0:2). Фалькао, 37 (0:3). Саид, 43 (1:3). Фалькао, 51 (1:4).

"Дижон": Рейне, Варро, Ланг (Хаддади, 54), Ямбере, Муту, Розье (Шафик, 56), Амальфитано, Квон Чхан Хун, Слити, Марье, Саид (Саммаритано, 72).

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабинью, Жорже, Жемерсон, Жоау Моутинью, Маркуш Лопеш (Тилеманс, 64), Лемар, Фалькао, Диакаби (Жиль Диаш, 83), Каррильо.

Предупреждения: Жоау Моутинью, 62. Сидибе, 66.

Судья: Шапрон.

13 августа. Дижон. Стадион "Гастон-Жирар".