Хесе: "Перешел в "ПСЖ" не для того, чтобы вновь сидеть на скамейке"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Хесе не считает переход в чемпионат Франции из "Реала" шагом назад. Испанец покинул родной клуб и переехал в Париж минувшим летом за 25 миллионов евро.

– Я переходил в "ПСЖ" не для того, чтобы сидеть в запасе, как это было в "Реале", – цитирует AS Хесе. – Хочу выходить на поле в каждой игре, хотя, очевидно, что это не самая легкая задача, ведь здесь собраны прекрасные футболисты.

Мне было трудно покинуть "Реал" спустя 10 лет после прихода в команду, но "ПСЖ" – отличный клуб, отличный вариант для меня. Я пришел сюда, чтобы выигрывать титулы и прогрессировать. Не считаю переезд во Францию шагом назад. Это шанс для меня проявить свои лучшие качества.