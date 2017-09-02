Хен Джун Сук: "Меня называют южнокорейским Ибрагимовичем"

Южнокорейский нападающий Хен Джун Сук, который перешел из "Порту" в "Труа", признался, что его сравнивают со Златаном Ибрагимовичем. Форварда французский клуб арендовал до конца сезона.

– Я хочу получать практику, – цитирует A Bola Сука. – Покажу, на что способен, если дадут такую возможность. Считаю лигу 1 подходящим для меня чемпионатом. Там хватает звезд. У меня было много вариантов, но я выбрал "Труа". Газеты обычно меня называют южнокорейским Ибрагимовичем. К тому же я тоже играл в "Аяксе".