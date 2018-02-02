Хави: "Разочарован в Неймаре, надеюсь, он еще научится уважать соперников"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави признался, что разочарован поведение экс-нападающего каталонцев Неймара. На этой неделе в матче за "ПСЖ" бразилец протянул руку игроку "Ренна", оказавшемуся на газоне, но затем убрал ее, а после игры также раскритиковал красно-черных за грубую игру.

- Я разочарован в Неймаре, - цитирует Sporx Хави. - Надеюсь, что с течением времени он будет больше уважать соперников. Не смогли научить его этому в "Барселоне". Такое поведение делает великих игроков ничтожными.

Неймар протянул руку сопернику, но потом убрал ее. Видео //

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