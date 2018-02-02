Хави: "Разочарован в Неймаре, надеюсь, он еще научится уважать соперников"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави признался, что разочарован поведение экс-нападающего каталонцев Неймара. На этой неделе в матче за "ПСЖ" бразилец протянул руку игроку "Ренна", оказавшемуся на газоне, но затем убрал ее, а после игры также раскритиковал красно-черных за грубую игру.
- Я разочарован в Неймаре, - цитирует Sporx Хави. - Надеюсь, что с течением времени он будет больше уважать соперников. Не смогли научить его этому в "Барселоне". Такое поведение делает великих игроков ничтожными.
Неймар протянул руку сопернику, но потом убрал ее. Видео //
"Ренн" - Неймару: "Фолили на вас, но травму получил наш игрок"
Loden
Летом 2018 года Чави займет пост технического директора футбольного направления в спортивной школе Барселоны "Вила Олимпика". Т.е. это уже не просто игрок, пусть и легенда, а член штаба команды. Неймар же собирается судиться с Барсой. Цена вопроса 30 лямов. Плюс намекает на возможность перехода в Реал. Так что подал он там кому-то руку, или не подал, чихнул в сторону соперника или нет - это популизм. Входящий в общую оценку Неймара Барселоной как такового.
08:14
Millwall82
Хави Эрнандес, так сломал бы ему ноги на тренировке)
06:42
баламошка
Неймаришка вконец обнаглел. Срочно выгнать этого поганого игрочишку в Спартак!
06:24
oleg.bob
Не первый случай неадекватного поведения Неймара.
06:16
alex-ls
да Хави надо было жестче с ним в Барсе
05:52
forform
раздули из мухи слона. Неймар же сам сказал - пошутил, и соперник его к этому нормально отнесся...
05:35
igogohruhru
Неймар - известный псих. Как Хави мог этого не заметить?
05:20