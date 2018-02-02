04:20 | Футбол — Франция

Хави: "Разочарован в Неймаре, надеюсь, он еще научится уважать соперников"

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Бывший полузащитник "Барселоны" Хави признался, что разочарован поведение экс-нападающего каталонцев Неймара. На этой неделе в матче за "ПСЖ" бразилец протянул руку игроку "Ренна", оказавшемуся на газоне, но затем убрал ее, а после игры также раскритиковал красно-черных за грубую игру.

- Я разочарован в Неймаре, - цитирует Sporx Хави. - Надеюсь, что с течением времени он будет больше уважать соперников. Не смогли научить его этому в "Барселоне". Такое поведение делает великих игроков ничтожными.

Неймар протянул руку сопернику, но потом убрал ее. Видео //
"Ренн" - Неймару: "Фолили на вас, но травму получил наш игрок"

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Loden

Летом 2018 года Чави займет пост технического директора футбольного направления в спортивной школе Барселоны "Вила Олимпика". Т.е. это уже не просто игрок, пусть и легенда, а член штаба команды. Неймар же собирается судиться с Барсой. Цена вопроса 30 лямов. Плюс намекает на возможность перехода в Реал. Так что подал он там кому-то руку, или не подал, чихнул в сторону соперника или нет - это популизм. Входящий в общую оценку Неймара Барселоной как такового.

08:14

Millwall82

Хави Эрнандес, так сломал бы ему ноги на тренировке)

06:42

баламошка

Неймаришка вконец обнаглел. Срочно выгнать этого поганого игрочишку в Спартак!

06:24

oleg.bob

Не первый случай неадекватного поведения Неймара.

06:16

alex-ls

да Хави надо было жестче с ним в Барсе

05:52

forform

раздули из мухи слона. Неймар же сам сказал - пошутил, и соперник его к этому нормально отнесся...

05:35

igogohruhru

Неймар - известный псих. Как Хави мог этого не заметить?

05:20