Хави: "После эры Месси и Роналду именно Неймар станет лучшим футболистом мира"

Бывший полузащитник "Барселоны" Хави выразил мнение, что нападающий "ПСЖ" Неймар в будущем станет лучшим футболистом мирового футбола. Также 37-летний испанец отметил перспективность форварда парижан Кильяна Мбаппе.

– Я думаю, что после эры Месси и Криштиану именно Неймар станет эталоном в мировом футболе, – цитирует El Pais Хави. – Особенно, учитывая, что он – бразилец. Я считаю, что у Бразилии есть все шанс дойти до финала чемпионата мира. Эра Неймара продлится три или четыре года, а затем наступит время Мбаппе. У него сумасшедший потенциал. К тому же, он молод, ему только 19 лет. Кильян настоящий монстр. Думаю, талант важнее физических способностей. Неймар похож на Месси – он талантлив и хорош в физическом плане. Мбаппе же, на мой взгляд, скорее трудолюбив и одарен физически, нежели талантлив.

У одаренных футболистов есть обе эти составляющие – Марадона, Пеле, Роналду, Месси, Неймар. Мбаппе тоже талантлив, но он больше похож на Тьерри Анри. Кильяну многому нужно научиться в плане понимания игры. Будучи ребенком, ему не нужно было думать. Он был лучше благодаря физическим способностям. Я бы хотел посмотреть, как Мбаппе сыграет против обороны "Атлетико". На данный момент Неймар лучше него.