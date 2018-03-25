Хавьер Пасторе: "Слухи об уходе Неймара - игра СМИ"

Полузащитник "ПСЖ" Хавьер Пасторе считает, что нападающий Неймар не уйдет из команды в летнее трансферное окно. Бразилец выступает за парижан с начала сезона-2017/18, он перешел во французский гранд из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

- Когда Неймар пришел, я был воодушевлен, - цитирует Onda Cero Пасторе. - "ПСЖ" пока не сравнить с "Барселоной". К тому же, играть на стадионах в Испании не тоже самое, что и во Франции. Но не думаю, что он уйдет. Мне кажется, это больше игра со стороны СМИ, чем его реальное желание.

На минувшей неделе в СМИ появлялись сообщения, согласно которым форвард поставил ультиматум руководству своего нынешнего клуба - он готов продолжить выступать за парижан, если его зарплата будет увеличена до 1,1 миллиона евро в неделю. Ранее появлялись данные о том, что бразилец не желает выступать за парижский клуб и рассматривает возможность возвращения в "Барселону". Также ему интересен вариант подписания контракта с "Реалом".

Сейчас 26-летний форвард проходит реабилитацию после травмы, полученной 25 февраля в матче чемпионата Франции против "Марселя" (3:0) - ему диагностировали трещину пятой плюсневой кости и растяжение мышц голеностопа. Точные сроки восстановления нападающего станут известны через месяц.

В этом сезоне Неймар принял участие в 30 матчах на клубном уровне, забив 29 мячей и сделав 3 голевые передачи.