Хавьер Пасторе: "ПСЖ" не может позволить себе допускать ошибки до конца сезона"

Полузащитник "ПСЖ" Хавьер Пасторе, признанный лучшим игроком матча 30-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (2:1), отметил, что его команда больше не может позволить себе допускать ошибки в этом сезоне. Напомним, парижане вылетели из Лиги чемпионов, уступив "Барселоне", но продолжают борьбу за чемпионство, отставая на 3 очка от "Монако", а также претендуют на победы в национальных Кубках.

- С "Лионом" я играл на позиции, которая мне очень нравится, - под тремя нападающими, - цитирует пресс-служба клуба Пасторе. - Это была хорошая победа. "ПСЖ" не может позволить себе допускать какие-либо ошибки до конца сезона. Постараемся догнать "Монако", нам нужно выиграть все оставшиеся матчи, чтобы попытаться выиграть титул. Чувствую большую ответственность, потому что не играл много в этом сезоне. Делаю все возможное, чтобы помочь команде изменить ситуацию.